В Тбилиси сняли с балкона 27-летний ВАЗ-2106

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль ВАЗ-2106 сняли с балкона четвертого этажа жилого дома в Тбилиси. Машина, которой никогда не пользовались по назначению, простояла там 27 лет и стала одной из главных достопримечательностей района, сообщает телеканал МИР 24.

Владелец купил автомобиль в 1991 году, и в первую же ночь воры сняли с него колеса. Мужчина так расстроился, что с помощью подъемного крана поставил ВАЗ на балкон своей квартиры.

"Машина останется здесь до лучших времен", – объяснил он соседям.

Автомобилем хозяин ни разу не воспользовался – машина так и осталась стоять на балконе без колес. При этом мужчина постоянно мыл и чистил ее. Это продолжалось до его смерти полтора года назад.

Соседи полагают, что родственники, снявшие новый автомобиль с балкона, продадут его как раритет коллекционеру.-0-