В Тихом океане нашли новый вид гигантских осьминогов

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые открыли новый вид гигантских осьминогов. Он обитает в северной части подводных Императорских гор - хребта, который тянется по дну северо-западной части Тихого океана, сообщает "МИР 24" со ссылкой на журнал BMC Biology.

Виду присвоили название Grimpoteuthis imperator. Исследования проводили при помощи магнитно-резонансной томографии и микрокомпьютерной томографии (микро-КТ), а также анализа генов из образцов тканей. Ученые отметили, что в большинстве случаев изучение нового вида проводят посредством вскрытия. Но они решили применить методы, которые не повредят моллюску. Это особенно важно, учитывая, насколько редок этот вид.

Авторам исследования удалось проанализировать форму раковины, жабр и пищеварительного тракта, а также индивидуальные особенности в нервной системе и органах чувств. Оказалось, что Grimpoteuthis imperator обладает уникальной для осьминогов формой сердца. Моллюск также имеет два крупных головных плавника. Это характерная черта для представителей рода Grimpoteuthis. Из-за нее этих осьминогов часто называют "дамбо" в честь классического диснеевского персонажа.

Гигантские осьминоги играют важную роль в морских экосистемах. Они обитают на большой глубине - примерно 7 км от поверхности воды.-0-