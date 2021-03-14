В Токио началось цветение сакуры

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Токио начался сезон цветения сакуры. Как сообщает Национальное метеорологическое управление Японии, это произошло в тот же день, что и в 2020 году, сообщает ТАСС.

Заявление о начале сезона "ханами" (любования цветами) сделал сотрудник управления после осмотра контрольного дерева, которое растет в синтоистском святилище Ясукуни. Примечательно, что, как и в 2020 году, сезон цветения начался на 12 дней раньше среднегодового значения. По прогнозам, токийская сакура достигнет пика своего цветения 22 марта, который продлится до 29 марта.

11 марта первая в этом сезоне сакура Японии зацвела в префектуре Хиросима на западе страны.

Японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба. Пик цветения дальневосточной вишни обычно приходится на начало апреля: парки страны буквально утопают в море цветов всех оттенков розового. В прошлом году из-за пандемии местным жителям и иностранным туристам не удалось в привычной манере полюбоваться цветением сакуры. Особо жесткие ограничения действовали в Токио, где власти настоятельно рекомендовали местным жителям отказаться от пикников в парках во время цветения сакуры. Ожидается, что в этом году ситуация не улучшится: в Токио для борьбы с распространением нового коронавируса по крайней мере до 21 марта действует режим чрезвычайной ситуации.-0-