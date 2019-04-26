В Токио открыли поросячье кафе

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В то время как котокафе становятся в мире привычным явлением, в Токио решили удивить публику и открыли Piglet cafe с очаровательными поросятами, пишет CNN .

В последнее время заводить маленьких поросят в качестве домашних животных стало модно в США. Со своими хрюшками на публике появлялись знаменитости, среди которых Пэрис Хилтон и Ариана Гранде. Однако в Японии свиньи не считаются обычными домашними животными.

Изменить ситуацию решили владельцы поросячьего кафе Mipig, которые считают, что благодаря их задумке японцы смогут поближе познакомиться с этими животными и, возможно, захотят поселить маленькую хрюшку у себя дома.

В Японии существует множество кафе, где люди могут выпить латте в компании собак, сов, ежей и даже плюшевых муми-троллей. Это помогает снять стресс и расслабиться, а одиноким людям - возможность поесть в "компании".-0-

Фото CNN