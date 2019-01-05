В Токио прошел конкурс каллиграфии

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный конкурс каллиграфии прошел в Токио, передает телеканал МИР 24.

В нем приняли участие более трех тысяч человек. За 24 мин японцы на бумаге изложили свои желания и мечты. Они искренне верят, что все написанное обязательно сбудется.

Состязание традиционно проходит в начале нового года. Оно называется "каки-дзомэ", в переводе - "первое письмо".

Имя победителя станет известно на специальной церемонии 24 февраля.-0-