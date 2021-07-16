В Токио запустили гигантский воздушный шар в форме головы

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гигантский воздушный шар размером с 7-этажное здание в форме человеческой головы появился в небе над Токио, сообщает телерадиокомпания NHK.
Шар в виде огромного лица получил название "Масаюмэ". Команда современного искусства сообщила что это был арт-перформанс по случаю прохождения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.
Прототип лица, по которому делался слепок для создания воздушного шара, был выбран из 1 тыс. человек, которые приняли участие в кастинге через интернет.
Лицо-шар было запущено около 6 утра. Планируется еще несколько запусков этого шара.
Как сообщает ТАСС, заранее о готовящемся запуске воздушного шара не сообщалось - дата, время и место держались в секрете. Появление такого шара вызвало интерес в соцсетях - "#в небе над Токио" вырвался в топы трендов японского Twitter.-0-