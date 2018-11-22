В церемонии награждения актера Хью Лори орденом принял участие принц Уэльский Чарльз

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи 3-й степени, сообщила пресс-служба британской королевской семьи в своем Twitter-аккаунте.
Церемония награждения прошла в Букингемском дворце, в ней принял участие наследник британского престола - принц Уэльский Чарльз.
"Актер Хью Лори был награжден орденом Командора Британской империи за службу драматическому искусству. Он сделал успешную карьеру, охватывающую более 35 лет его работы в качестве актера, комика, писателя и музыканта", - сообщает пресс-служба. -0-
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