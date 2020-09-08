В Тульской области, предположительно, нашлась скрипка Страдивари

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москвич нашел скрипку Страдивари в квартире умершей тети, сообщает "МИР24".

Музыкальный инструмент работы знаменитого итальянского мастера нашелся на антресолях. Скрипка была без струн, но внутри мужчина обнаружил подпись всемирно известного мастера и дату изготовления – 1691 год. Счастливчик предполагает, что инструмент принадлежал его дяде, умершему 10 лет назад.

Скрипку осмотрят эксперты. Если авторство подтвердится, владелец отдаст ее на реставрацию, а затем выставит на аукцион.-0-