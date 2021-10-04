В Турции нашли 400 гробниц возрастом около 2 тыс. лет

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции, в древнем городе Блаундус, археологи нашли 400 высеченных в скале гробниц, расписанных лозами, гроздьями винограда и цветами. Возраст захоронений примерно 1,8 тыс. лет, сообщают РИА Новости со ссылкой на Daily Sabah.

По словам руководителя раскопок профессора Бирола Джана, проанализировав останки и другие материалы, которые нашли в этой области, исследователи пришли к выводу, что каменные гробницы активно использовались после II века нашей эры. "Можно сказать, что они предназначались для семейных захоронений", - подчеркнул он.

Команда Бирола Джана считает, что в древнем городе также есть большое количество погребений, расположенных под землей, поскольку Блаундус окружен рвом, достигающим в некоторых местах глубины 70 м.

Говоря о найденных захоронениях, археолог отметил, что внутри скальных гробниц находятся комнаты разных типов. "Перед стенами каждого склепа прямо в скале вырезаны арочные саркофаги. Внутри гробниц обнаружили места, которые использовались для погребальных церемоний. Вход в них закрывали мраморной дверью, которую открывали во время захоронений или ритуалов", - пояснил Бирол Джан.

Сейчас в приоритете у специалистов сохранить гробницы и сделать все возможное, чтобы весь некрополь смогли посещать туристы. Они уже готовят проекты по продвижению этого археологического объекта.

Город Блаундус был основан римским полководцем Блаундусом, когда Александр Македонский отправился в поход в Анатолию. После царя Македонии городом правили римляне и византийцы.-0-