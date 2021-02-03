В Twitter наглядно продемонстрировали отличия парней и девушек в кровати

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Twitter девушка загрузила фотографию, которая быстро приобрела популярность и вызвала массу эмоций у юзеров сети.

Женщина решила наглядно продемонстрировать отличия парней и девушек в кровати, продемонстрировав общественности свою прикроватную тумбочку и ее возлюбленного. Для этого она загрузила в соцсеть снимок, который явно дает понять всю разницу.

На одной части фотографии запечатлена белоснежная прикроватная тумбочка девушки, на которой стоит цветок, часы, крем, книга и свеча с фоторамкой. На другой части кадра запечатлена сторона парня и она кардинально отличается, ведь там и вовсе нет мебели, а только бита и пузырек с неизвестной жидкостью.

my side of the bed vs my bfs side of the bed pic.twitter.com/dopdoVuPw0 — hanny styles (@hannystyles69) January 31, 2021

Как позже пояснила девушка, спортивный инвентарь нужен ее молодому человеку не для того, чтобы защищаться от грабителей. "На самом деле она нужна для выключения света таким образом, чтобы ему не приходилось вылезать из кровати", - объяснила автор поста.

Пользователи от души посмеялись с такого наглядного отличия парня и девушки в кровати, поэтому решили продемонстрировать свои прикроватные тумбочки и пространство рядом с постелью своего парня. Результат получился очень веселым, а первый пост в Twitter быстро собрал более 650 тысяч лайков. -0-