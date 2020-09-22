В Twitter опубликовали сводку пушистых "бандитов" с их преступлениями - фото

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из рунета застукала своих котов с поличным за разными занятиями и решила поделиться этим в Twitter.

На фото пользовательница социальной сети сфотографировала пушистого "бандита", а рядом приложила записку с тем, что он сделал. Было несколько "злоумышленников", которые "ели кактусы", "бегали ночью", "били пуделя" и так далее.

Что удивительно, но необычный пост пришелся по вкусу рунету и юзеры запустили в Twitter тред, который быстро набрал популярность.

Под снимками девушки они начали пополнять сводку пушистых "бандитов", что повеселило каждого. Неудивительно, что кадры быстро набрали десятки тысяч лайков. -0-