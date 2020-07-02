В Twitter показали очень аппетитную еду, но едва ли вам захочется ее съесть - фото

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из пользователей социальной сети запустил целый флешмоб, когда опубликовал в интернете фотографию очень аппетитного блюда, сообщает Bored Panda.

Парень поделился снимком курочки в панировке, однако она оказалась с подвохом. Юзеры уже принялись в комментариях писать о том, насколько это все аппетитно выглядит, однако потом наступил конфуз.

Crystal that looks like a potatoe ???? pic.twitter.com/OO1RlFBQsy — Hunter Doradea (@HunterDoradea) June 27, 2020

Оказалось, что на снимке не еда, а камень, который очень напоминает курицу во фритюре. Пост быстро набрал почти 300 тысяч лайков, а пользователи Twitter решили показать другие произведения "кулинарного" искусства природы.

Люди стали публиковать минералы и камни, которые очень напоминали картошку, ветчину, сырое мясо. Также не забыли и о десертах: чизкейк, шоколад и торт. Снимки быстро набрали популярность и стали вирусными. -0-

Фото Twitter