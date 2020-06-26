В Twitter показали последствия столкновения самолета и птицы

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился снимок, который впечатляет. Сразу не скажешь, что такое могла сделать обычная птица. Фото опубликовали в Twitter.

В соцсетях разместили фотографию огромной пробоины на фюзеляже самолета, которая образовалась после столкновения с птицей в небе. Трудно представить, какой силы был удар, однако птица смогла проделать огромную дыру в корпусе самолета рядом с кабиной пилота.

Пользователи сети задались вопросом: разве фюзеляж военного самолета не должен быть крепче? Люди считают, что раз такое может сделать птица, то что произойдет, если в воздушное судно попадет снаряд.-0-