В Twitter захотели узнать, что будет, если к фото добавить всевозможные фильтры – результат очень забавный!

Фото Twitter
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из юзеров Twitter (https://twitter.com/YassifyBot) проявил любопытство к очень необычной вещи, что и прославило его аккаунт на просторах сети.
Мужчина захотел узнать, что будет, если к различным фото добавить всевозможные фильтры. Юзер решил не гадать, а проверить все на практике. Для этого он нашел разнообразные картинки знаменитых вещей и людей, а после приступил к эксперименту.
November 16, 2021
November 15, 2021
November 28, 2021
К удивлению многих, результат превзошел все ожидания, ведь получилось очень красиво и даже немного жутко. Впрочем, пользователям соцсети такой контент пришелся по вкусу, ведь за несколько недель на аккаунт уже было подписано более 156 тысяч человек. -0-
November 29, 2021
November 29, 2021