В Украине автоледи решила избежать штрафа и съела постановление, но это не помогло - видео

Фото Avto-nomer

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобилистка из города Мариуполь решила пойти на хитрость и съела штраф за непристегнутый ремень. Кадры были опубликованы в Facebook полиции. Женщину, нарушающую правила ПДД, заметили в центре города. Инспекторы остановили ее и выписали штраф, однако автоледи отказывалась принимать постановление. Сначала она пыталась что-то написать на бумаге, а после и вовсе решила съесть протокол. Разумеется, полицейские оказались слегка удивлены таким исходом событий, но пожелали женщине "приятного аппетита". Впрочем, после инспекторы рассказали девушке, что теперь постановление ей придет на почту. К слову, сумма штрафа составила 51 гривну или около Br5. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!