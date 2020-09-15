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Калейдоскоп
15 сентября 2020, 20:00

В Украине автоледи решила избежать штрафа и съела постановление, но это не помогло - видео

Фото Avto-nomer
Фото Avto-nomer

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобилистка из города Мариуполь решила пойти на хитрость и съела штраф за непристегнутый ремень. Кадры были опубликованы в Facebook полиции.

Женщину, нарушающую правила ПДД, заметили в центре города. Инспекторы остановили ее и выписали штраф, однако автоледи отказывалась принимать постановление. Сначала она пыталась что-то написать на бумаге, а после и вовсе решила съесть протокол.

Разумеется, полицейские оказались слегка удивлены таким исходом событий, но пожелали женщине "приятного аппетита". Впрочем, после инспекторы рассказали девушке, что теперь постановление ей придет на почту. К слову, сумма штрафа составила 51 гривну или около Br5. -0-

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