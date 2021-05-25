В Узбекистане нашли неизвестное науке растение

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранее не описанное учеными растение обнаружили в Узбекистане. Это подвид дикого лука, сообщает МИР 24 со ссылкой на местную Академия наук.

Открытие сделали члены экспедиции, исследуя северную часть Ферганской долины (граничит с Кыргызстаном). Они собрали образцы и отправили их на лабораторный анализ. Данные подтвердили, что это действительно новый для науки вид.

Новый вид имеет сходство с Allium minitum Vved – видом лука, произрастающим в высокогорьях Таджикистана и Кыргызстана. Так, у них похожее строение цветка и белый окрас. Но если Allium minitum Vved встречается на высоте около 3000 м, то новый вид – на высоте 1000-1100 м.

Отмечается, что официальное научное название растению присвоят после дополнительных исследований.-0-