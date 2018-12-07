В Ватикане построили рождественский вертеп из песка

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ватикане в этом году впервые рождественский вертеп, изображающий рождение Христа, сделали из песка, передает телеканал МИР 24.
Над библейским сюжетом трудились скульпторы из Америки, России, Нидерландов и Чехии. Для этого в Ватикан привезли 720 т песка. Высота композиции с фигурами святого Иосифа, девы Марии, младенца Иисуса, ангелов и волхвов - пять с половиной метров.
Композиция разместилась на площади святого Петра рядом с творениями великих мастеров.-0-
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