В Ватикане построили рождественский вертеп из песка

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ватикане в этом году впервые рождественский вертеп, изображающий рождение Христа, сделали из песка, передает телеканал МИР 24.

Над библейским сюжетом трудились скульпторы из Америки, России, Нидерландов и Чехии. Для этого в Ватикан привезли 720 т песка. Высота композиции с фигурами святого Иосифа, девы Марии, младенца Иисуса, ангелов и волхвов - пять с половиной метров.

Композиция разместилась на площади святого Петра рядом с творениями великих мастеров.-0-