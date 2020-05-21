В Великобритании кот прошел почти полтысячи километров

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Англии кот пропал из дома в феврале 2020 года, а нашелся на другом конце страны через 79 дней. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Домашний питомец жительницы английской деревне Дарвен сбежал из дому в феврале 2020 года. Шестилетний кот по кличке Маршал отсутствовал чуть больше 11 недель.

Его нашла на дороге города Рочестер 49-летняя местная жительница Линн Эшман. Женщина заметила, что кот чипирован и отнесла его ветеринару.

Ему удалось связаться с хозяйкой Маршала, которая сказала, что кот часто исчезал на несколько дней, но всегда возвращался.

Кота нашли в 420 километрах от дома. Как животное преодолело такое расстояние, непонятно.-0-