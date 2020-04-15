В Великобритании медиков будут возить на автобусах "Гарри Поттера"

В Великобритании медиков будут возить на автобусах, которые обычно используют для трансфера туристов в музей Гарри Поттера. Об этом сообщает издание Independent.

В настоящее время музей закрыт из-за вспышки коронавируса, и автобусная компания приостановила все поездки для фанатов франшизы.

Однако неравнодушные люди решили, что их услуги могут помочь многим медикам добираться до мест своей работы. Теперь туристические автобусы будут бесплатно доставлять работников здравоохранения с учетом всех правил безопасности, в том числе соблюдением дистанции.-0-