В Великобритании нашли останки древнего гигантского бегемота

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палеобиологи из Университета Лестера (Великобритания) во время раскопок в пещере Уэстбери в Сомерсете обнаружили огромный зуб, пролежавший там около миллиона лет. Анализ показал, что он принадлежал гигантскому бегемоту, сообщает телеканал "МИР24" со ссылкой на Journal of Quaternary Science.

Зуб стал самым ранним свидетельством обитания этих животных на территории современной Великобритании. Он гораздо старше предыдущего рекордсмена, чей возраст оценивался в 300 тыс. лет.

Гигантские бегемоты Hippopotamus antiquus весили до 3 т (современные особи весят около 1,6 т). В теплые времена межледниковья они жили по всей территории Европы, но изменения климата стали губительными для них.

Исследование показало, что в пещере Уэстбери благодаря ее особым условиям сохранилась часть древних пород. Анализ указал на ранее неизвестный ученым теплый период в истории этого региона. В это время бегемоты могли мигрировать в Великобританию из Средиземноморья. Климат был благоприятен для них, поскольку зимние температуры держались выше нуля.

"Многие виды мегафауны (те, что весят более тонны) довольно устойчивы к колебаниям температуры. Но в то же время мы знаем, что современные бегемоты не могут справиться с сезонно замерзающими водоемами", - отметили авторы научной работы.

Согласно исследованию, пещерный бегемот, вероятно, жил в особенно теплый период около 1 млн лет назад. Его сородичи выживали в Великобритании еще несколько сотен тысяч лет, но в конечном итоге вид полностью вымер.-0-