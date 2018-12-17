В Великобритании нашли письмо девочки, посланное Санта-Клаусу 120 лет назад

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В магазине игрушек в городе Кентербери (Великобритания) выставили письмо пятилетней Марджори из Истборна, написанное 120 лет назад. В нем она просила у Санта-Клауса подарки к празднику, сообщает BBC News.
Среди подарков - ленточка в волосы, чулки, игрушечные утка и цыпленок и мячик для кошки Киттикинс. Листок, на котором 2 декабря 1898 года было написано письмо Санта-Клаусу, нашли в книге, подаренной благотворителями.
Сейчас продавец магазина разыскивает родственников Марджори, чтобы вернуть им письмо.-0-
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