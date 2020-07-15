В Великобритании назвали самую красивую женщину королевской семьи

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пластические хирурги из Великобритании провели исследование и выяснили, какая из женщин в королевской семье самая красивая. Результаты публикует издание Daily Mail.

Для определения привлекательности доктора из Лондона использовали метод компьютерной картографии. Они соотнесли черты лица женщин королевских кровей с правилом золотого сечения и выяснили, что мама британского принца Уильяма принцесса Диана - самая красивая женщина королевской семьи. Ее черты лица на 89,05 процента близки к совершенству.

На втором месте рейтинга расположилась королева Иордании Рания Аль-Абдулла. Ее черты лица близки к идеалу на 88,9 процентов, а третью строчку заняла принцесса Монако Грейс Келли с разницей в один процент. К слову, четвертое место у Меган Маркл, а Кейт Миддлтон замкнула пятерку лидеров. -0-