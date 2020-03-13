В Великобритании планируют высаживать городские леса

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13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании приняли решение высаживать в стране мини-леса. Первый такой лес высадят в графстве Оксфордшир на территории размером с теннисный корт, сообщает The Daily Mail.
Насаждения деревьев размерами до 200 кв. м появятся в городских районах, где очень мало свободного пространства.
Деревья улучшат качество воздуха, смягчат температуру и привлекут местных животных.
Закладка семян и луковиц на опытный участок пройдет в городе Уитни 14 марта. Для посадки выбрали дубы, березы, бузину, кизил, дикие яблони и терновник.
Планируется, что в будущем количество таких "зеленых островков" в Великобритании может увеличиться до нескольких сотен.-0-