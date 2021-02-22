В Великобритании распустился редчайший цветок, который прожил всего одну ночь

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ботаническом саду Кембриджского университета распустился редчайший цветок - селеницереус, которому было суждено прожить всего одну ночь, сообщает ВВС.

Сотрудники ботанического сада говорят, что кактус, родина которого находится за тысячи километров, зацвел в Великобритании впервые.

Селеницереус ("лунный кактус" или "царица ночи") - необыкновенный кактус с продолговатыми плоскими стеблями, вьющийся вокруг деревьев. Его цветок с характерными острыми белыми лепестками, напоминающими корону, обычно распускается ночью, источая вокруг себя сильный приторный аромат, и цветет лишь 12 часов. После этого его запах становится прогорклым и цветок увядает.

"Я очень рад видеть это самое необычное цветение. Это растение крайне редко появляется в нашей коллекции, и, насколько мне известно, "царица ночи" впервые зацвела в Великобритании", - сообщил руководитель оранжереи Кембриджского университета Алекс Саммерс.

Бутон кактуса начал набухать еще в ноябре. Рядом с растением была установлена специальная вебкамера, которая фиксировала состояние бутона в течение последних 11 дней. За тем, как распускалась "царица ночи" в Англии, наблюдали по интернету тысячи человек по всему миру.

Род селеницереус (Selenicereus grandiflorus) относится к семейству кактусовых. Это растение распространено в лесах Южной и Центральной Америки, его можно встретить у поймы Амазонки. Нежные лепестки цветка, обычно находящегося на высоте более трех метров от земли, достигают 28 см в длину и 15 см в ширину. После того как цветок распустился и был опылен, он постепенно умирает.-0-