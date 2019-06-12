В Великобритании разыграли джекпот в $156 млн

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Великобритании выиграл в популярную лотерею EuroMillions около $156 млн и стал обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства среди всех розыгрышей, проводимых под эгидой Британской национальной лотереи, сообщила газета
По информации издания, победитель угадал пять основных и два дополнительных номера. Но его имя пока не известно.
В 2011 году самый большой джекпот в королевстве в размере около $223 млн получила семейная пара из Шотландии. Значительную часть выигрыша они пожертвовали на поддержку правящей в регионе Шотландской национальной партии и на развитие спорта.
Лотерея EuroMillions проводится в нескольких странах Европы с 2004 года. По ее правилам, победитель имеет право остаться неназванным, что предпочитает делать подавляющее большинство европейцев.-0-
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