В Великобритании разыграли джекпот в $156 млн

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Великобритании выиграл в популярную лотерею EuroMillions около $156 млн и стал обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства среди всех розыгрышей, проводимых под эгидой Британской национальной лотереи, сообщила газета Daily Mirror .

По информации издания, победитель угадал пять основных и два дополнительных номера. Но его имя пока не известно.

В 2011 году самый большой джекпот в королевстве в размере около $223 млн получила семейная пара из Шотландии. Значительную часть выигрыша они пожертвовали на поддержку правящей в регионе Шотландской национальной партии и на развитие спорта.

Лотерея EuroMillions проводится в нескольких странах Европы с 2004 года. По ее правилам, победитель имеет право остаться неназванным, что предпочитает делать подавляющее большинство европейцев.-0-