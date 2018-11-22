В Великобритании щенка арестовали за укус полицейского

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собаку арестовали на девять месяцев за то, что укусила полицейского. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Четырехмесячный щенок сбежал из дома. Нашел его сотрудник полиции — пес спрятался под грузовик. Когда он пытался достать щенка из-под авто, пес укусил его. Куда поместили животное и в какие условия, хозяева не знают. Чтобы освободить щенка из "тюрьмы", владельцы наняли адвоката.

Сейчас полиция решает, возбуждать ли дело против хозяина щенка по закону об опасных собаках, владельцам которых грозит штраф или арест.-0-