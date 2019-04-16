В Великобритании в 44 года умерла самая старая золотая рыбка

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании умерла самая старая в стране золотая рыбка. Джорджу, как назвали рыбку хозяева, было 44 года. Об этом сообщает
75-летний Кит Эллис из Вустера выиграл двух рыбок на ярмарке в 1974 году. Он подарил их своей девушке Мэри, которая впоследствии стала его женой. Рыбок назвали Фредом и Джорджем.
Обычно золотые рыбки живут не дольше десяти лет, но Фред и Джордж стали настоящими рекордсменами: они прожили 42 и 44 года. Первым погиб Фред - это случилось два года назад. Джордж очень тосковал по своему другу. Рыбок похоронили рядом в саду на заднем дворе дома Эллисов.-0-
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