В Великобритании в 44 года умерла самая старая золотая рыбка

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании умерла самая старая в стране золотая рыбка. Джорджу, как назвали рыбку хозяева, было 44 года. Об этом сообщает Daily Mail .

75-летний Кит Эллис из Вустера выиграл двух рыбок на ярмарке в 1974 году. Он подарил их своей девушке Мэри, которая впоследствии стала его женой. Рыбок назвали Фредом и Джорджем.

Обычно золотые рыбки живут не дольше десяти лет, но Фред и Джордж стали настоящими рекордсменами: они прожили 42 и 44 года. Первым погиб Фред - это случилось два года назад. Джордж очень тосковал по своему другу. Рыбок похоронили рядом в саду на заднем дворе дома Эллисов.-0-