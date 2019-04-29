В Великобритании едва не сгорел лес Винни-Пуха

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Восточного Сассекса всю ночь 29 апреля тушили пожар в Эшдаунском лесу, который послужил прототипом места жительства сказочного персонажа Винни-Пуха, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарно-спасательную службу графства Ист-Сассекс.

Еще 28 апреля вечером огонь охватил территорию в 15 га в долине возле леса. Представитель пожарно-спасательной службы Эндрю Гаусден отметил, что причина возгорания пока не известна, расследованием совместно занимаются пожарные, полиция и лесничие. Но преднамеренный поджог уже исключен.

Всего шесть пожарных бригад занимались ликвидацией пожара, препятствуя распространению огня. И справились со своей задачей - лес Винни-Пуха был спасен.

Автор популярной истории о плюшевом мишке и его друзьях проживал в городке Хартфилд, расположенного неподалеку от Эшдаунского леса, и часто гулял здесь с сыном. Так эти места и стали прототипом Стоакрового леса. Здесь расположен мост Пуха, дом ослика Иа и песчаный карьер, в котором играл Крошка Ру. Лес является частью национального заповедника High Weald.-0-