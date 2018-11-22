В Венеции оштрафовали пятилетнего водителя самоката

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятилетнего мальчика оштрафовали за превышение скорости при езде на самокате на площади Святого Марка в Венеции. Но сразу сам самокат признали незаконным "ускорителем скорости". Об этом сообщает агентство ANSA.
Два полицейских потребовали у отца мальчика заплатить штраф в 66 евро и 88 центов. Самокаты и ролики, как и велосипеды, запрещены в Венеции.
Отец мальчика сказал, что он будет подавать апелляцию.-0-
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