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Калейдоскоп
08 февраля 2020, 19:35

В Венеции стартовал традиционный карнавал

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный карнавал начался в Венеции, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт мероприятия. Фестивальная тема этого года - "Игра, любовь и безумие". По мнению Массимо Кеккетто, нового художественного руководителя карнавала, именно эти три слова - ключевые для карнавала, традиция которого восходит еще к IX веку.

До 25 февраля запланировано провести около 150 выступлений, концертов, балов. В них примут участие более 300 артистов. Мероприятия пройдут не только на территории исторической части островной Венеции, но и в материковых кварталах Мастре и Маргера. 8 февраля вечером карнавал откроет традиционное п шествие на гондолах и лодках по каналам. Центральные события карнавала - "полет ангела" и шествие Марий – пройдут 15-16 февраля. Специальные карнавальные мероприятия будут посвящены в этом году Дню святого Валентина (14 февраля).

Общий бюджет праздника - 2 млн евро. Они в основном поступили от спонсоров и партнеров мэрии Венеции.

Завершающим мероприятием венецианского карнавала станет фестиваль российского искусства, входящий в проект Центра кинофестивалей и международных программ "Культурная миссия в Италии".-0-

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