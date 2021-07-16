В Венгрии начали рисовать граффити, которые очищают воздух

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Венгрии Будапеште на одном из зданий появился рисунок, который вышел на новый уровень. Об этом сообщает Euronews.

Европейский художники придумали способ выразить свое творчество и очистить воздух в городе. Для этого решили использовать фотокаталитическую краску. Подобное вещество содержит в своем составе уникальные пигменты, которые превращают вредные частица воздуха в "безобидные нитраты".

На одном из зданий появилось огромное граффити, которое выполнено в символическом стиле. Помимо того, в работе использовали вышеуказанную краску, но также и сам рисунок несет посыл - сохранять природу и внимательнее относиться к загрязнению воздуха в городах. По словам специалистов, большая картина способно заменить 500 деревьев. Властям города понравилась идея и в будущем на улицах Будапешта начнут рисовать граффити, которые очищают воздух. -0-