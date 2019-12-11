В вильнюсском аэропорту установили "запрещенную" елку

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту столицы Литвы установили уникальную рождественскую ель – она создана из запрещенных к провозу в самолете вещей, которые были изъяты при контроле у пассажиров, пишет портал 15min.

Зажигалки, ножницы, отвертки, лезвия, ножи, патроны - все это запрещено провозить самолетами в ручной клади. Эти предметы, изъятые у пассажиров, попали на елку в аэропорту Вильнюса.

Сообщается, что сотрудники аэропорта запрещенные предметы не конфискуют. Пассажиры могут их оставить провожающим.

Но если человек путешествует один, то такие предметы нужно оставлять на контроле в аэропорту.-0-