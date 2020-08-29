В Грузии обнаружили следы древнего поселения

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На холме Машавера в Грузии грузинские археологи обнаружили следы древнего поселения, относящегося к 4-ому тысячелетию до нашей эры. Об этом сообщает Синьхуа.

Издание отмечает, что в ходе раскопок нашли артефакты, в том числе, овальные дома из сырцового кирпича, построенные в две или три шеренги. В домах были небольшие кладовые и разделительные стены.

Археологи также обнаружили разные материалы, характерные для периода неолита: фрагменты керамической посуды, оружие из кости, обсидиана, орудия труда и бусы.-0-