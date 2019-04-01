В желудке мертвой самки кашалота обнаружили 22 кг пластика

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В желудке у мертвой беременной самки кашалота, которую выбросило на берег в итальянской Сардинии, обнаружили 22 кг пластика, сообщает CNN .

Мертвое животное длиной 8 м обнаружили на пляже популярного фешенебельного курорта Порто-Черво на Сардинии. Как рассказали CNN в некоммерческой организации SEAME Sardinia, миссия которой заключается в защите китообразных в Средиземном море, в желудке млекопитающего были мешки для мусора, рыболовные сети, трубки для подводного плавания и даже пластиковая бутыль с гелем для стирки. Животное было беременным, однако плод длиной 2,5 м, вероятнее всего, погиб до того, как кашалот выбросился на берег. Директор SEAME Sardinia Лука Биттау отметил, что точная причина гибели млекопитающего станет известна после гистологических и токсикологических исследований, которые проведут ветеринары в Падуе.

Комментируя сообщение о гибели кашалота, министр окружающей среды и защиты земель и моря Италии Серхио Коста заявил в своем посте на Facebook: "Есть ли еще люди, которые считают подобные проблемы несущественными? Для меня вопрос грамотного использования пластика является приоритетным. Мы десятилетиями беззаботно и бездумно пользовались одноразовыми предметами, а теперь за это расплачиваются безвинные животные". Серхио Коста сослался на недавнее утверждение Европейским парламентом закона, запрещающего к 2021 году широкий ассортимент одноразовых пластиковых изделий, таких как трубочки для напитков, ватные палочки и столовые приборы. "Италия будет одной из первых стран, которая поддержит этот закон, - пообещал Серхио Коста. - Война с одноразовым пластиком началась, и мы не будем останавливаться на достигнутом".

В прошлом месяце на Филиппинах был найден мертвым молодой кит с 40 кг пластиковых пакетов в животе.-0-