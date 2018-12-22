В Женеве в туалетах нашли много денег – их отдадут сантехникам

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии прокуратура кантона Женева после расследования отдаст десятки тыс. евро, находившихся в туалетах и канализационных трубах, сантехникам и сотрудникам ресторанов, которые их нашли, передает Bloomberg.

Сантехники чистили трубы в отделении банка и нашли около 40 тыс. евро. В трех ресторанах, куда сантехников вызвали тоже для прочистки труб, нашли еще немало евро в купюрах по 500. Многие купюры были изрезаны.

В прокуратуре начали расследование. Выяснилось, что купюры резали и смывали в уборной две женщины-испанки. Больше ничего установить не удалось.

Прочистка труб обошлась банку и ресторанам в несколько тыс. франков. Адвокат женщин связался с ними и предложил возместить расходы. Теперь деньги смогут забрать те, кто их нашел. -0-