В зоопарке США скончался самый старый в мире самец гориллы

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоопарке американского города Атланта скончался самый старый в мире самец гориллы по кличке Оззи. Ему был 61 год, как рассказали на сайте зоопарка, сообщает интернет-портал "МИР24".

"Наши сердца разбиты. Зоопарк Атланты опустошен сообщением о том, что Оззи, старейший самец гориллы в мире, умер в возрасте 61 года", - говорится в сообщении. По словам сотрудников зоопарка, в последние дни жизни у Оззи ухудшился аппетит, а за день до смерти он совсем отказался от пищи.

В прошлом году обитательница Московского зоопарка горилла по имени Бабси отметила свой юбилей. Ей исполнилось 50 лет.-0-