Валентин Гафт попал в больницу с инсультом

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Валентин Гафт был госпитализирован в Москве с инсультом, об этом сообщает агентство ТАСС.

Народного артиста РСФСР госпитализировали в реанимацию несколько дней назад. Теперь его перевели в неврологическое отделение.

Информацию о госпитализации актера театра и кино Валентина Гафта подтвердила жена артиста: "Чувствует себя удовлетворительно. Врачи вокруг него все внимательные. Я рядом, сиделка рядом - все нормально, все хорошо".

Его состояние улучшилось и он проходит лечение. Пока врачи не собираются выписывать Валентина Гафта.-0-