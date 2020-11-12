Валерий Леонтьев так похудел, что удивил фанатов

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валерий Леонтьев удивил фанатов своим внешним видом - он выглядит сильно похудевшим.

Новый снимок появился на одном из пабликов в Instagram, который посвящен жизни и творчеству Леонтьева.

В комментарии к фото написано, что оно было сделано в ноябре текущего года. Валерий позирует в костюме, который сидит на нем довольно свободно. При этом фанаты все равно увидели, что он очень худой. Они стали спрашивать в комментариях, почему Валерий похудел.

Многие же оценили внешний вид певца, подчеркнув, что он выглядит стройным и подтянутым. Мнения по итогу разделились. -0-