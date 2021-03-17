Валерий Меладзе станет отцом в шестой раз - 41-летняя Джанабаева ждет ребенка

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейство 55-летнего Валерия Меладзе и 41-летней Альбины Джанабаевой ждет пополнения - звезда показала в личном Instagram-аккаунте снимок, который расставил все точки над i.

Альбина позирует в черном платье, демонстрируя округлившийся животик. Подпись к фото: "В ожидании". Судя по всему, звезда уже совсем скоро родит своего третьего ребенка. Для ее супруга это будет шестой ребенок. Фолловеры активно поздравляют пару в комментариях.-0-