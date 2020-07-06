Валерий Сюткин опубликовал семейное фото, но никто не понял кто на снимке

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артист Валерий Сюткин поделился в Instagram новым постом, который поставил в тупик пользователей сети.

Музыкант разместил совместное фото со своей супругой и дочерью. Семья отправилась в Дом-музей М.М. Пришвина, а параллельно решила сделать несколько кадров на фоне чудесной природы.

Подписчики оценили фотографию, однако их внимание привлек внешний вид дочери и жены Валерия Сюткина. Они отметили в комментариях, что 23-летняя Виола и ее 44-летняя мама выглядят словно сестры. Разумеется, такое не осталось без внимания, и пользователи Instagram написали под постом множество восторженных отзывов.-0-