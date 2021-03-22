Валерия блеснула фигурой в купальнике, дав всем забыть, что она уже бабушка (Фото)

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Валерия разместила недавно в Instagram новый пост и впечатлила многих.

Артистка решила покрасоваться перед камерой в купальнике, а результатом поделилась у себя на странице в Instagram. Валерия продемонстрировала фолловерам стройную фигуру в ярком бело-розовом купальнике. Кроме этого, певица дополнила образ стильной белой кепкой и очками в цвет наряда.

Кадр получился впечатляющим, а в комментариях юзеры отметили красоту и привлекательность Валерии, подчеркнув, что звезда всем дала забыть, что уже стала бабушкой. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число лайков.