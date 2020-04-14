Валерия оделась в подушку, участвуя в челлендже - Instagram изумлен ее отменным вкусом и стройными ногами

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Валерия приняла участие в челлендже, который набирает обороты в социальной сети Instagram. Найти фото можно по хэштегу #pillowchallenge.

Певица надела подушки, которые сыграли роль платья. Чтобы конструкция держалась, ее нужно подпоясать красивым ремнем. Она дополнила образ босоножками и модной сумочкой.

Фанаты оценили внешний вид певицы, особенно ее стройные ноги. Сама Валерия призналась, что ее муж не сразу понял, что происходит.

Суть челленджа в том, чтобы в качестве платья использовать подушку. Этот челлендж также сопровождается хэштегом #оставайсядома. Сейчас он набирает популярность в Instagram c бешеной силой.-0-