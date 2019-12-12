Валерия переборщила с нарядом и вызвала гнев фанатов

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певицы Валерия поделилась в Instagram новым снимком и вызвала гнев фанатов.

Артистка совершила очередной модный эксперимент и переборщила с леопардовым принтом. Звезда примерила шубу в этом стиле, а также блузку и леопардовые колготки.

В комментариях разгорелся жаркий спор. Многие подписчики Валерии посчитали, что такой образ не идет звезде и она выглядит вульгарно. Другие, напротив, отмечают, что модный выбор Валерии выглядит потрясающе, а сама певица сногсшибательна.

Впрочем, спор продолжается, а пост собрал менее чем за сутки более 30 тысяч лайков. -0-