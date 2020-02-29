Валерия показала причуду своего мужа - видео

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Валерия разместила в Instagram новый ролик и показала широкой общественности одну странную причуду Иосифа Пригожина.

Артистка на видео сидит за обеденным столом, где напротив нее трапезничает супруг. Валерия говорит, что уже более 17 лет с Пригожиным в браке и никак не может понять его одну причуду: "Зачем ты заказываешь себе капучино, а потом снимаешь ложкой пену". В ответ на это муж только отмахнулся и ответил простым "мне не нравится".

В подписи к посту Валерия призналась, что для нее "Мужская душа - потемки". В комментариях кто-то из мужской половины фолловеров уточнил для певицы: "Это, чтобы жену бесить", "У мужчин есть у всех свой бзык!".

Некоторые женщины упрекнули певицу, что она "часто придерется к мужу". Впрочем, это не помешало ролику за несколько часов собрать сотни тысяч просмотров и множество самых разнообразных комментариев.-0-