Валерия показала снимки без ретуши из новой фотосессии и поспорила с фанатами

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Валерия поделилась в Instagram первым кадром из ее новой фотосессии без ретуши.

Звезда позирует рядом с внедорожником в коротком белом платье и высоких сапогах того же цвета. На снимке у Валерии минимум макияжа, а дополнила она образ украшениями и незатейливой прической.

Пост впечатлил поклонников Валерии и они оставили под записью тысячи самых разнообразных комментариев. Кто-то посчитал, что звезда выглядит превосходно, однако другие, напротив, уверены, что такой образ не подходит Валерии и только выставляет ее не в лучшем свете.

В подписи к посту артистка отметила, что над фотосессией работала интернациональная команда из "Грузии, Армении, Украины, России, которая в очередной раз доказывает, что творчество не имеет границ". Эти слова вызвали недовольство у некоторых пользователей Instagram и у них с Валерией разгорелся нешуточный спор. -0-