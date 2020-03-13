Валерия показала свою реакцию на песню Little Big для "Евровидения"

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Валерия поделилась в Instagram своим мнением о песне группы Little Big, которая будет представлять Россию на конкурсе в Роттердаме.

Артистка в подписи к посту отметила: "Мне кажется, есть все шансы на победу".

Помимо этого, Валерия поинтересовалась у своих милилонов подписчиков: "А вы уже слышали? Вам нравится?" Мнения фолловеров Валерии разделились.

Кто-то считает, что композиция очень подходит для "Евровидения" и станет популярна, другие, напротив, уверены, что с такой песней России точно не победить, а танец и музыка песни Little Big не впечатляют. -0-