Валерия сразила фолловеров новым образом - ее отправили к стилисту

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Валерия выложила в Инстаграм свежее фото и нарвалась на критику. Подписчики не оценили образ звездной дивы, посетовав на "совсем неудачный" выбор наряда.

Валерия предстала перед фолловерами в коротких шортах, колготках в сеточку и дизайнерских сапогах. Подписчики восхитились стройными ногами певицы, но сам образ разнесли в пух и прах.

"Уважаемая, Валерия. Вам нужен квалифицированный стилист", " Совсем уже перебор", "Пора в "Модный приговор", "Пиджак с кого сняли? Как- то в плечах поджимает, рукавчики коротковаты, колготки не по годам. Очень сомнительные", "Пошловато", "Совсем неудачно", - прокомментировали фотоснимок подписчики.

Но нашлись и те, кто поддержал певицу комплиментами: "Просто нереальной красоты женщина", "Какой стильный образ!", Шикарная женщина", "Талант и огонь!".-0-