Валерия сверкнула осиной талией и модным нарядом в Instagram - фанаты, естесственно, высказались

Валерия. Фото из архива ТАСС
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Валерия порадовала своих поклонников свежей фотографией в Instagram.
Она одета в блузку, бежевые брюки, а дополняют образ аксессуары: маленькая сумка и очки.
Фанаты оценили внешний вид певицы. Во-первых, они подчеркнули, что талия Валерии настолько тонкая, что далеко не каждая молодая девушка может похвастаться такими параметрами.
Во-вторых, они не могли пройти мимо стильного наряда: фолловеры сказали, что он выглядит более чем достойно.-0-