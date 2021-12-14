Валерия в нежном и утонченном платье добавила новогоднего настроения в Instagram

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Валерия представила в Instagram новый пост, который очаровал подписчиков звезды.

Артистка разместила пост с несколькими фотографиями, где предстала в нежном и утонченном платье. Для кадра Валерия выбрала белое длинное платье с кружевами, которое подчеркнуло ее фигуру. Дополнительными и завершающими атрибутами, которые добавили снимкам новогоднего настроения, стали елка и улыбка звезды.

Пост очаровал многих поклонников Валерии, которые не смогли сдержать своего восхищения. За короткое время под постом в комментариях появилась масса комплиментов, а также огромное число лайков.-0-

Валерия.