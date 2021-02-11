Валерия в новом амплуа бабушки - милейшее фото с младенцем

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валерия недавно стала бабушкой - у сына Арсения и его жены Лианы родился ребенок - девочка по имени Селин.

Валерия на днях поделилась совместным фото с малышкой и сыном: Арсений держит девочку на руках, ее личико прикрыто сердечком-смайлом. Валерия в ярко-красной кофте нежно обнимает сына.

Фанаты пришли в восторг от мимимишности снимка. Валерии очень идет эта роль - видно, что она любит внучку. Хотя фанаты отметили, что выглядит Валерия просто прекрасно, а слово "бабушка" не очень увязывается с ней. Они пожелали малышке здоровья.-0-